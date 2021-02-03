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Как использовать елку после праздников 

BigPikcha.ru 3 февраля 2021
Выбрасывать елку после праздника — непозволительное расточительство. Тем более когда в моде экостиль. Из сухих веток в домашней обстановке легко создать стильные и практичные предметы декора. Как это сделать? Мы нашли немало оригинальных идей, которые помогут ответить на этот вопрос.

Создать фотогалерею

1. Такая конструкция наверняка удивит гостей и близких, а интерьер сделает креативным.
Интересно, что ветки могут пригодиться даже там, где их меньше всего ожидают увидеть. Например, на стене, в виде держателя семейных фотографий.
2. Красиво, стильно и креативно.
3. Сухие веточки могут стать отличным материалом для экодекора, который без труда можно сделать своими руками. Для это дополнительно могут понадобиться жидкие гвозди (клей) и шпагат.
4. Небольшие веточки легко ломаются, но им также можно найти применение — например, обклеить ими фоторамку.

Превратить ветку в карниз

5. Совершенно уместно в экостиле использовать вместо карниза сухой древесный ствол. При желании его можно покрасить или же оставить дерево необработанным, чтобы подчеркнуть его фактурность. Шторы в таком случае должны быть выполнены из хлопка или льна. Такой практичный декор отлично украсит пространство не только в эко-, но и в скандинавском стиле.

Сделать из веток вешалки

6. Бесподобно смотрятся в интерьере крючки-вешалки из сухих веток. Их можно прикрепить на двери или на стене в специальной раме.
7. Уместно они будут смотреться в прихожей или гардеробной.

Украсить зеркала

8. Небольшие тонкие веточки — прекрасный материал для декорирования зеркал. Такие предметы интерьера вносят в пространство особый колорит.

Сделать подсвечники и вазы

9. Особенным интерьер способны сделать подсвечники и вазы, украшенные тонкими веточками. Они хорошо смотрятся в любой комнате.
10. Подсвечники в экостиле.
11. Веточки могут быть разной длины, так даже интереснее.

Декорировать светильники

12. Сухие ветви способны придать особый шик настольным лампам. Они станут отличным дополнением интерьера в деревенском стиле.

Развеселить детей

13. Дети будут в восторге от оригинальных подставок для канцелярских принадлежностей или необычных композиций в виде карандашей. Особенно если малыши примут непосредственное участие в процессе создания этих предметов декора.
15. Для изготовления такого декора в ход могут пойти банки, бутылки или плотный картон, куда следует приклеить сухие веточки.
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