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Натюрморты, которые разбудят аппетит 

BigPikcha.ru 13 часов назад
Алю можно назвать первоклассным фуд-фотографом, продукты на ее снимках выглядят очень аппетитно.
Аля Галиновская родом из Санкт-Петербурга, в сети она известна как @mimi_brune.
1/6  Аля Галиновская родом из Санкт-Петербурга, в сети она известна как @mimi_brune.
Фото: Instagram
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Аккаунт в Instagram девушка зарегистрировала в 2013 году и с тех пор не перестает радовать своих подписчиков качественными снимками.
2/6  Аккаунт в Instagram девушка зарегистрировала в 2013 году и с тех пор не перестает радовать своих подписчиков качественными снимками.
Фото: Instagram
Излюбленная тема ее работ — это еда и цветы.
3/6  Излюбленная тема ее работ — это еда и цветы.
Фото: Instagram
Алю можно назвать первоклассным фуд-фотографом, продукты на ее снимках выглядят очень аппетитно.
4/6  Алю можно назвать первоклассным фуд-фотографом, продукты на ее снимках выглядят очень аппетитно.
Фото: Instagram
Особая атмосфера создается благодаря контрасту ярких красок и темного фона (на большинстве снимков в качестве фона выступает темный дубовый стол). Внимание к деталям и текстуре, минимализм композиции — все это характерно для творческой манеры автора.
5/6  Особая атмосфера создается благодаря контрасту ярких красок и темного фона (на большинстве снимков в качестве фона выступает темный дубовый стол). Внимание к деталям и текстуре, минимализм композиции — все это характерно для творческой манеры автора.
Фото: Instagram
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Девушка рассказывает, что с радостью посвятила бы себя уходу за растениями.
6/6  Девушка рассказывает, что с радостью посвятила бы себя уходу за растениями.
Фото: Instagram
Социальная сеть Instagram уже давно завоевала популярность во всем мире. Для большинства пользователей это ресурс, который позволяет выгружать тонны селфи, фотографий еды и котиков. Однако среди бесконечного количества посредственных аккаунтов можно найти и очень стоящие. Один из них принадлежит Але Галиновской — ее фотографии напоминают классические натюрморты и выглядят просто роскошно!
Аля Галиновская родом из Санкт-Петербурга, в сети она известна как @mimi_brune. Аккаунт в Instagram девушка зарегистрировала в 2013 году и с тех пор не перестает радовать своих подписчиков качественными снимками. Излюбленная тема ее работ — это еда и цветы.
Алю можно назвать первоклассным фуд-фотографом, продукты на ее снимках выглядят очень аппетитно. Особая атмосфера создается благодаря контрасту ярких красок и темного фона (на большинстве снимков в качестве фона выступает темный дубовый стол). Внимание к деталям и текстуре, минимализм композиции — все это характерно для творческой манеры автора.
Галиновской нравится преображать свое жилище, она говорит, что иначе и не представляет, как можно жить. Она с удовольствием готовит для семьи и друзей и мечтает, что однажды переедет в дом с огромным садом. Девушка рассказывает, что с радостью посвятила бы себя уходу за растениями.
Фотографии Али Галиновской выдержаны в одном стиле, ей поистине удалось создать запоминающуюся, яркую страницу, на которую хочется подписаться.
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