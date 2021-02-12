Натюрморты, которые разбудят аппетит 

Девушка рассказывает, что с радостью посвятила бы себя уходу за растениями.

6/6 Девушка рассказывает, что с радостью посвятила бы себя уходу за растениями.

Особая атмосфера создается благодаря контрасту ярких красок и темного фона (на большинстве снимков в качестве фона выступает темный дубовый стол). Внимание к деталям и текстуре, минимализм композиции — все это характерно для творческой манеры автора.

5/6 Особая атмосфера создается благодаря контрасту ярких красок и темного фона (на большинстве снимков в качестве фона выступает темный дубовый стол). Внимание к деталям и текстуре, минимализм композиции — все это характерно для творческой манеры автора.

Аккаунт в Instagram девушка зарегистрировала в 2013 году и с тех пор не перестает радовать своих подписчиков качественными снимками.

2/6 Аккаунт в Instagram девушка зарегистрировала в 2013 году и с тех пор не перестает радовать своих подписчиков качественными снимками.

Социальная сеть Instagram уже давно завоевала популярность во всем мире. Для большинства пользователей это ресурс, который позволяет выгружать тонны селфи, фотографий еды и котиков. Однако среди бесконечного количества посредственных аккаунтов можно найти и очень стоящие. Один из них принадлежит Але Галиновской — ее фотографии напоминают классические натюрморты и выглядят просто роскошно!

Аля Галиновская родом из Санкт-Петербурга, в сети она известна как @mimi_brune. Аккаунт в Instagram девушка зарегистрировала в 2013 году и с тех пор не перестает радовать своих подписчиков качественными снимками. Излюбленная тема ее работ — это еда и цветы.

Алю можно назвать первоклассным фуд-фотографом, продукты на ее снимках выглядят очень аппетитно. Особая атмосфера создается благодаря контрасту ярких красок и темного фона (на большинстве снимков в качестве фона выступает темный дубовый стол). Внимание к деталям и текстуре, минимализм композиции — все это характерно для творческой манеры автора.

Галиновской нравится преображать свое жилище, она говорит, что иначе и не представляет, как можно жить. Она с удовольствием готовит для семьи и друзей и мечтает, что однажды переедет в дом с огромным садом. Девушка рассказывает, что с радостью посвятила бы себя уходу за растениями.

Фотографии Али Галиновской выдержаны в одном стиле, ей поистине удалось создать запоминающуюся, яркую страницу, на которую хочется подписаться.