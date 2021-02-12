Натюрморты, которые разбудят аппетит 

Социальная сеть Instagram уже давно завоевала популярность во всем мире. Для большинства пользователей это ресурс, который позволяет выгружать тонны селфи, фотографий еды и котиков. Однако среди бесконечного количества посредственных аккаунтов можно найти и очень стоящие. Один из них принадлежит Але Галиновской — ее фотографии напоминают классические натюрморты и выглядят просто роскошно!
Аля Галиновская родом из Санкт-Петербурга, в сети она известна как @mimi_brune. Аккаунт в Instagram девушка зарегистрировала в 2013 году и с тех пор не перестает радовать своих подписчиков качественными снимками. Излюбленная тема ее работ — это еда и цветы.
Алю можно назвать первоклассным фуд-фотографом, продукты на ее снимках выглядят очень аппетитно. Особая атмосфера создается благодаря контрасту ярких красок и темного фона (на большинстве снимков в качестве фона выступает темный дубовый стол). Внимание к деталям и текстуре, минимализм композиции — все это характерно для творческой манеры автора.
Галиновской нравится преображать свое жилище, она говорит, что иначе и не представляет, как можно жить. Она с удовольствием готовит для семьи и друзей и мечтает, что однажды переедет в дом с огромным садом. Девушка рассказывает, что с радостью посвятила бы себя уходу за растениями.
Фотографии Али Галиновской выдержаны в одном стиле, ей поистине удалось создать запоминающуюся, яркую страницу, на которую хочется подписаться.