Дачникам дали советы по выбору качественных саженцев 

Все новости на карте

Руководитель сети подмосковных питомников Екатерина Косолапова поделилась советами, как выбрать качественные саженцы. Об этом она рассказала в эфире «Радио 1».

«Обязательно нужно обратить внимание и на надземную, и на подземную системы растения. Корни должны быть хорошо разветвленными. Желательно, чтобы не было больших обрывов корневых волосков, больших надрезов»,

— отметила эксперт, и добавила, что лучшими будут саженцы, которые были выращены по принципу закрытой корневой системы.

Также во время покупки стоит внимательно осмотреть ствол деревца. По мнению эксперта, его надземная часть должна быть без механических повреждений, следов болезней или вредителей: