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Бытовые вещи, которые на самом деле токсичны 

Елизавета Назарова 1 час назад
Вы можете не подозревать об этом, но некоторые вещи в вашем доме могут быть токсичны и опасны для здоровья. Они не смертельно опасны, но выделяют ядовитые вещества, накопление которых в организме может быть чревато ухудшением самочувствия и появлением различных заболеваний.
Как правило, опасными вещами оказываются те, от которых люди этого не ожидают. Например, лучше отказаться от мебели из ДСП, в которой содержится формальдегид. Наибольшая концентрация этого вещества содержится в новых квартирах, куда только завезли большое количество мебели из этого материала. У него даже есть специфичный приятный запах.
Будьте аккуратнее и смотрите на то, из чего сделана мебель, когда ее выбираете. Про эти и другие вещи в быту, которые могут быть опасны, смотрите в видео.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Малышева посоветовала суперпродукты для поста.
Дом и сад , Видео
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