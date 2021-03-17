Бытовые вещи, которые на самом деле токсичны 

Вы можете не подозревать об этом, но некоторые вещи в вашем доме могут быть токсичны и опасны для здоровья. Они не смертельно опасны, но выделяют ядовитые вещества, накопление которых в организме может быть чревато ухудшением самочувствия и появлением различных заболеваний.

Как правило, опасными вещами оказываются те, от которых люди этого не ожидают. Например, лучше отказаться от мебели из ДСП, в которой содержится формальдегид. Наибольшая концентрация этого вещества содержится в новых квартирах, куда только завезли большое количество мебели из этого материала. У него даже есть специфичный приятный запах.

Будьте аккуратнее и смотрите на то, из чего сделана мебель, когда ее выбираете. Про эти и другие вещи в быту, которые могут быть опасны, смотрите в видео.