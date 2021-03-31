Эксперт назвала главные ошибки во время стирки

Специалист в области стиральных машин Эшли Иредейл (Ashley Iredale) рассказала о самых распространенных ошибках, которые допускают люди во время стирки одежды. Об этом пишет The Sun.

По словам эксперта, со временем кондиционер для белья может помешать процессу очистки вещей. Средство приводит к накоплению мыла внутри машины и снижает способность тканей впитывать влагу. Кондиционер не стоит применять для детского белья.

Горячая вода, как отметила Эшли Иредейл, не сильно отличается от холодной при стирке, поэтому лучше экономить энергию. Еще одна ошибка — чрезмерная загрузка или, наоборот, недогрузка вещей:

"Если одежды слишком мало, вы впустую тратите моющее средство, воду и энергию из-за неэффективного использования машины. Если же вещей слишком много, то ваша одежда может не очиститься, а срок службы техники при этом сократится".