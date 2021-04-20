Женщина нашла способ восстановить антипригарную сковороду

Сначала нужно помыть сковородку губкой с мылом, а затем вытереть. Чистку посуду нужно поставить на огонь до появления пара и засыпать дно солью. Сковорода должна постоять, а потом соль можно стряхнуть и протереть посуду влажным полотенцем. Как рассказала Луиза, так можно восстановить антипригарное покрытие сковороды. Для наглядности своей работы она разбила яйцо и пожарила его.