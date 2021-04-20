Женщина нашла способ восстановить антипригарную сковороду

Пользовательница TikTok Софи Луиза показала в своем профиле видео о том, как восстановить антипригарное покрытие сковородки. Соответствующие кадры можно найти на платформе TikTok.
Сначала нужно помыть сковородку губкой с мылом, а затем вытереть. Чистку посуду нужно поставить на огонь до появления пара и засыпать дно солью. Сковорода должна постоять, а потом соль можно стряхнуть и протереть посуду влажным полотенцем. Как рассказала Луиза, так можно восстановить антипригарное покрытие сковороды. Для наглядности своей работы она разбила яйцо и пожарила его.
В комментариях люди отмечают, что это известный трюк среди поваров и сотрудников пищевой индустрии. Многие люди подтвердили, что он действительно работает.