Эксперт назвал оптимальное количество порошка при стирке

Австралийский эксперт назвал оптимальное количество используемого моющего средства при стирке. Об этом сообщает Daily Mail.

Тысячи людей используют гораздо больше стирального порошка, чем на самом деле нужно. Об этом рассказал руководитель отдела бытовых товаров общества защиты прав потребителей Choice Эшли Айердейл.

«Мы обнаружили, что качество очистки вещей от загрязнений остается прежним, если вы используете только половину рекомендуемой дозы моющего средства», — сказал специалист.

Для качественного очищения достаточно даже одной четверти рекомендуемого количества порошка.

Он также объяснил разницу между стиральным порошком и жидким гелем для стирки.