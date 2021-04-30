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Эксперт назвал оптимальное количество моющего средства при стирке

Диана Товсепова
9 часов назад
Австралийский эксперт назвал оптимальное количество используемого моющего средства при стирке. Об этом сообщает Daily Mail.
Эксперт назвал оптимальное количество порошка при стирке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Тысячи людей используют гораздо больше стирального порошка, чем на самом деле нужно. Об этом рассказал руководитель отдела бытовых товаров общества защиты прав потребителей Choice Эшли Айердейл.
«Мы обнаружили, что качество очистки вещей от загрязнений остается прежним, если вы используете только половину рекомендуемой дозы моющего средства», — сказал специалист.
Для качественного очищения достаточно даже одной четверти рекомендуемого количества порошка.
Он также объяснил разницу между стиральным порошком и жидким гелем для стирки.
«Мы выяснили, что порошки, как правило, лучше справляются со своей задачей. Жидкое средство — это тот же порошок, только смешанный с водой. Но у порошка в чистом виде есть несколько минусов. Во-первых, он может не полностью раствориться, во-вторых, оставлять разводы на одежде, и в-третьих, — налипать на внутренние детали стиральной машины», — добавил он.
Дом и сад,
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