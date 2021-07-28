Дачников предупредили о штрафах за деревья

Эксперт рассказал, в каких случаях дачников могут оштрафовать за дерево на участке. Об этом сообщает "Прайм".

Не на всех участках можно спиливать деревья даже в том случае, если они могут угрожать жизни и здоровью. В ряде случаев это может стать причиной для штрафа. Например, если ваш участок примыкает к лесному фонду.

"В этом случае спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством — даже некоторые поселки находятся в лесном фонде"

При этом, если дерево, угрожавшее жизни и здоровью, упало на человека или чужое имущество, то ответственность понесет владелец участка, так как вовремя не обезопасил окружающих.