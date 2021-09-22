Покупать продукты со скидкой оказалось невыгодно

Глава Международной конфедерации общества потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин предостерег россиян от покупки продуктов со скидкой. Об этом сообщает "Прайм".

По мнению Янина, акции и скидки в продуктовых магазинах лишь создают иллюзию выгоды. На самом деле человек теряет больше денег, закупаюсь таким способом.

"Все подобные акции с пересмотром цен и распродажами связаны только с одним — с падением покупательского спроса. В периоды, когда у людей становятся меньше денег, торговые сети идут на всевозможные ухищрения, чтобы привлечь к своим торговым полкам потребителей"

Эксперт отметил, что производители занижают качество и уменьшает объем товара после того, как заявили о скидке. Так покупателя мотивируют приобрести товар, который ему на самом деле не нужен.

Янин посоветовал перед походом в магазин составлять список продуктов, которые вам нужны и не покупать ничего лишнего. Он также призвал не вестись на акции "два по цене одного", так как у конкурентов такой же товар может оказаться в два раза дешевле.