Как избавиться от беспорядка в шкафу: видео

Если открывая шкаф, вы ловите падающие оттуда вещи, скорее всего, пора заняться гардеробом и избавиться от лишней одежды. Но иногда достаточно компактно сложить то, что есть. Хотите научиться поддерживать идеальный порядок в шкафу? Тогда вам пригодится видеоинструкция от пользователя Тик-Тока @allsimple.life.