Как избавиться от беспорядка в шкафу: видео

Если открывая шкаф, вы ловите падающие оттуда вещи, скорее всего, пора заняться гардеробом и избавиться от лишней одежды. Но иногда достаточно компактно сложить то, что есть. Хотите научиться поддерживать идеальный порядок в шкафу? Тогда вам пригодится видеоинструкция от пользователя Тик-Тока @allsimple.life.
Способ, показанный в видео, будет полезен при необходимости компактно сложить свитшоты, свитера и другие изделия из шерсти и трикотажа без капюшона, но с длинными рукавами.
Ранее мы писали о том, какие ошибки допускают хозяйки при стирке, тем самым сокращая срок службы вещей.