Эпидемиолог назвал способ борьбы с плесенью в квартирах

Врач-эпидемиолог Дмитрий Вихров рассказал о главном способе борьбы с патогенными микроорганизмами в городских квартирах. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По мнению специалиста, предотвратить распространение плесени поможет повышенная температура в местах дислокации:

"Просто воздух не проникает внутрь, а пар направленный и под давлением, довольно глубоко проникает. Это единственный безопасный способ, который может дать гарантию".

Эпидемиолог также уточнил, что плесень может перебраться от соседей через вентиляционную систему. В этом случае медик призывает не допускать застоя воздуха в трубах и чаще их проветривать.

А после удаления плесени пораженное место следует опрыскать раствором соды с лимоном или воспользоваться современными средствами бытовой химии с органическими кислотами, добавил Вихров.