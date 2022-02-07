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2 часа назад

2 способа повесить джинсы, чтобы они не падали: видео

Мира Маркина

Стилист Ефремова Юлия @efremova_july показала два способа, как повесить джинсы, чтобы те не падали с вешалки. Первый способ — положить одну штанину на другую, чтобы они как бы удерживали друг друга. Второй — повесить джинсы на петельку в поясе. Ролик с объяснением набрал в TikTok 9,2 тысячи лайков.

В комментариях подписчики благодарят Юлию за ценный лайфхак: «Спасибо большое!», «Спасибо. Полезно», «Молодец. Спасибо. Очень просто и логично. Поругался со своим мозгом, такие очевидные и простые решения, а он не додумался...».

Впрочем, некоторые считают, что есть способ сложить брюки еще проще.

«У меня есть на такой случай универсальный стул», «Спасибо большое, просто запихну в шкаф», «У холостяков ещё пару тройку способов есть)))».

Ранее «Рамблер» делился видео с лайфхаком из TikTok, который поможет спасти сковороду от нагара.

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