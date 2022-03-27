Как перекрасить советскую стенку: видео

Чтобы обновить внешний вид квартиры, необязательно делать ремонт и покупать новую мебель. Можно дать вторую жизнь своей старой. Пользователи TikTok делятся в своих аккаунтах видео, как перекрашивают старые двери и шкафы, чтобы улучшить дома интерьер.

Так, девушка под ником @eto_budet_dom показала, как превратила старую советскую стенку в современный комод. Пользовательница взяла нижние полки стенки, сняла дверцы, отшлифовала дерево, сняла воск и покрыла поверхности грунтовкой. После этого она покрасила получившийся комод в белый цвет.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, что сделать с советской стенкой.