Как сделать автополив огорода из пластиковой бутылки: видео

Если у вас нет системы автоматического полива огорода, вы уезжаете на несколько дней или просто не хотите поливать посаженные культуры каждый день, можно решить проблему с помощью обычной пластиковой бутылки. Блогер @parnishka.molodoi в своем TikTok-аккаунте рассказал, как это сделать.

Для того, чтобы сделать автоматический полив самостоятельно, вам пригодится пластиковая бутылка: чем больше ее объем, тем лучше. Нужно выбрать место, где будет осуществляться полив, и внизу, ближе ко дну бутылки, проделать отверстия напротив ваших овощей. После этого необходимо выкопать лунку в земле глубиной 20 сантиметров, вставить туда сделанное сооружение, заложить его сеном и залить водой.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как сэкономить на системе автополива и сделать ее у себя на огороде бесплатно.