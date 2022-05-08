Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Как сделать автополив огорода из пластиковой бутылки: видео

Мира Маркина

Если у вас нет системы автоматического полива огорода, вы уезжаете на несколько дней или просто не хотите поливать посаженные культуры каждый день, можно решить проблему с помощью обычной пластиковой бутылки. Блогер @parnishka.molodoi в своем TikTok-аккаунте рассказал, как это сделать.

Для того, чтобы сделать автоматический полив самостоятельно, вам пригодится пластиковая бутылка: чем больше ее объем, тем лучше. Нужно выбрать место, где будет осуществляться полив, и внизу, ближе ко дну бутылки, проделать отверстия напротив ваших овощей. После этого необходимо выкопать лунку в земле глубиной 20 сантиметров, вставить туда сделанное сооружение, заложить его сеном и залить водой.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как сэкономить на системе автополива и сделать ее у себя на огороде бесплатно.

Ранее мы показывали, как правильно засолить сало.

Дом и сад,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители