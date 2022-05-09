Как увеличить урожайность томатов: видео

Май - время, когда в игру вступают огородники с уже подготовленной рассадой. Чтобы получить хороший урожай, нужно периодически удобрять посаженные культуры. Блогер @parnishka.molodoi в своем TikTok-аккаунте показал простой народный способ увеличить урожайность томатов.

Как рассказал садовод, для того, чтобы помидоры быстрее созревали, нужно подготовить специальный раствор. Пол чайной ложки борной кислоты необходимо растворить в одном литре воды, а затем вылить в тару с девятью литрами воды и распрыскать по листьям, цветам и появившимся томатам.