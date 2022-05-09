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3 часа назад

Как увеличить урожайность томатов: видео

Мира Маркина

Май - время, когда в игру вступают огородники с уже подготовленной рассадой. Чтобы получить хороший урожай, нужно периодически удобрять посаженные культуры. Блогер @parnishka.molodoi в своем TikTok-аккаунте показал простой народный способ увеличить урожайность томатов.

Как рассказал садовод, для того, чтобы помидоры быстрее созревали, нужно подготовить специальный раствор. Пол чайной ложки борной кислоты необходимо растворить в одном литре воды, а затем вылить в тару с девятью литрами воды и распрыскать по листьям, цветам и появившимся томатам.

В комментариях к ролику пользователи поделились своими методами удобрения помидоров:

"9 литров воды, 1 литр молока, 10 капель йода, 0.5 ч.л. борной кислоты. Опрыскивать. Завязей больше и никакой фитовторы";

"Молоко, йод и борная кислота самое лучшее средство";

"На 10 литров воды 10 капель йода поливать во время цветение".

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

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Дом и сад,Видео,
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