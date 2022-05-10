Раскрыт способ продления срока службы стиральной машины

Несколько простых бытовых привычек могут сослужить хорошую службу и продлить срок эксплуатации стиральной машины. Их «РИА Недвижимость» перечислил эксперт по подбору бытовой техники Роман Четвертных.

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Выбирать правильную температуру стирки очень важно не только для сохранения внешнего вида одежды, но и для работоспособности стиральной машины.

«Лучше стирать на 30–40 градусах, так как при таком режиме сокращается расход ресурса трубчатого электронагревателя. Еще один совет – оставлять дверцу машинки, когда она не работает, открытой. Так она может проветриваться, а внутри конструкции не будет благоприятной среды для плесени и ржавчины», – отметил эксперт.

Стирка разных видов тканей одновременно увеличивает нагрузку на все узлы машинки и изнашивает ее, подчеркнул собеседник агентства.

Для профилактики загрязнений на внешних частях барабана следует не реже раза в сезон запускать цикл стирки без белья в режиме «хлопок 90». Если добавить лимонную кислоту во время этой процедуры, то она поможет очистить детали машинки от накипи, которая появляется из-за жесткой воды.