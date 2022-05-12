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1 час назад

За какие растения на участке дачник может получить реальный срок

Мира Маркина

Зампред Союза садоводов Юрий Шалыганов предупредил дачников о том, что за большое количество некоторых растений им может грозить суровое наказание по законам РФ. "Аргументы и факты" цитируют слова Шалыганова:

За эти цветы на участке дачник может получить реальный срок
Фото: pixabay.compixabay.com

"Семена гавайской розы содержат наркотические вещества. В нашей стране с 31 декабря 2009 г. эти семена входят в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» (оборот запрещён), из них запрещено делать наркотические средства - отмечает зампред Союза садоводов. - Два других растения — голубой лотос и мимоза хостилис внесены в «Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации» и в Список I."

Юрий Шалыганов подчеркнул, что сажать эти растения на своем участке можно, однако в ограниченных количествах - не более 10 кустов. Гавайскую розу можно высадить в любых объемах, так как наркотические вещества содержат исключительно семена растения, а не оно само. А вот непосредственно сами семена в больших количествах хранить не стоит.

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Дом и сад,Юрий Шалыганов,
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