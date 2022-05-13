Россияне рассказали о дачах своей мечты

В ходе опроса россияне рассказали, чего им не хватает на даче. Соответствующие данные представил портал «ВсеИнструменты.ру», сообщает «Лента.ру».

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В исследовании приняли участие 1602 респондента. Все они были старше 18 лет и проживали в разных регионов страны.

Выяснилось, что у 45 процентов опрошенных нет условий для того, чтобы жить на даче круглый год. При этом половина респондентов хотела бы проводить время на даче не только в теплое время года. Среди причин, препятствующих круглогодичному проживанию, выделили отсутсвие отопления (48%), водопровода (23%), канализации (22%), электричества (20%) и подъездной дороги (14%).

Десять процентов респондентов признались, что мечтают о хорошем интернете на своем участке, а восемь процентов заявили о необходимости улучшения качества связи. А еще девяти процентам опрошенных нужна бытовая техника, чтобы превратить дачу в дом мечты.