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31 минуту назад

Россияне рассказали о дачах своей мечты

Катерина Саломе

В ходе опроса россияне рассказали, чего им не хватает на даче. Соответствующие данные представил портал «ВсеИнструменты.ру», сообщает «Лента.ру».

Россияне рассказали о дачах своей мечты
Фото: unsplash.comunsplash.com

В исследовании приняли участие 1602 респондента. Все они были старше 18 лет и проживали в разных регионов страны.

Выяснилось, что у 45 процентов опрошенных нет условий для того, чтобы жить на даче круглый год. При этом половина респондентов хотела бы проводить время на даче не только в теплое время года. Среди причин, препятствующих круглогодичному проживанию, выделили отсутсвие отопления (48%), водопровода (23%), канализации (22%), электричества (20%) и подъездной дороги (14%).

Десять процентов респондентов признались, что мечтают о хорошем интернете на своем участке, а восемь процентов заявили о необходимости улучшения качества связи. А еще девяти процентам опрошенных нужна бытовая техника, чтобы превратить дачу в дом мечты.

Читайте также о том, за какие растения на участке дачник может получить реальный срок.

Дом и сад,
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