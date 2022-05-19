Способ избавления от мух с помощью монетки удивил интернет

«Вода и монетки создают призму, которая отражает цвета, а также проецирует изображение воды. Мухи не любят воду, и им не нравится цвет монет. Конструкция кажется им гигантским водоемом, поэтому они улетают», — прокомментировали экстравагантный лайфхак авторы.