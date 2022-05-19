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45 минут назад

Способ избавления от мух с помощью монетки удивил интернет

Мира Маркина

Фанаты блога «Миссис Хинч» София Хинчклифф поделились лайфхаком, как без химических средств раз и навсегда избавиться от мух дома. Теперь идею с монеткой и водой бурно обсуждают интернет-пользователи, сообщает Express.

Способ избавления от мух с помощью монетки удивил интернет
Фото: unsplash.comunsplash.com

Из пластикового конверта-пакета, медной монетки и воды читатели блога предлагают соорудить «осиный улей» и подвесить конструкцию под потолок.

«Вода и монетки создают призму, которая отражает цвета, а также проецирует изображение воды. Мухи не любят воду, и им не нравится цвет монет. Конструкция кажется им гигантским водоемом, поэтому они улетают», — прокомментировали экстравагантный лайфхак авторы.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему нельзя уничтожать муравьев на дачном участке.

Дом и сад,
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