Способ избавления от мух с помощью монетки удивил интернет

Фанаты блога «Миссис Хинч» София Хинчклифф поделились лайфхаком, как без химических средств раз и навсегда избавиться от мух дома. Теперь идею с монеткой и водой бурно обсуждают интернет-пользователи, сообщает Express.
Из пластикового конверта-пакета, медной монетки и воды читатели блога предлагают соорудить «осиный улей» и подвесить конструкцию под потолок.
«Вода и монетки создают призму, которая отражает цвета, а также проецирует изображение воды. Мухи не любят воду, и им не нравится цвет монет. Конструкция кажется им гигантским водоемом, поэтому они улетают», — прокомментировали экстравагантный лайфхак авторы.
Ранее «Рамблер» писал о том, почему нельзя уничтожать муравьев на дачном участке.