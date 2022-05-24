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1 час назад

Как часто нужно стирать нижнее белье

Катерина Саломе

Дерматолог Энни Гонсалес раскрыла оптимальную частоту стирки нижнего белья и других вещей. Слова эксперта приводит The Sun.

Как часто нужно стирать нижнее белье
Фото: pixabay.compixabay.com

По мнению врача, трусы можно носить не дольше суток, а бюстгальтер необходимо стирать каждые четыре дня. При этом она подчеркнула, что зачастую женщины не следуют этому правилу и носят одно и то же нижнее белье целую неделю.

Пижаму врач рекомендует стирать также — каждые четыре дня при условии, если у человека не повышена степень потливости. Майки лучше отправлять в стирку после двух использований, футболки — четырех, а повседневные платья и брюки — трех.

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