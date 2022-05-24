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46 минут назад

Назван дешевый способ удаления известкового налета на унитазе

Катерина Саломе

Удалить стойкий известковый налет на унитазе можно легко, зная один лайфхак. Им поделилась блогер Софи Хинчлифф, известная в сети как гуру уборки миссис Хинч, сообщает издание Express.

Как дешево удалить известковый налет на унитазе
Фото: pixabay.compixabay.com

Известковый налет на унитазе зачастую выглядит неэстетично, и, по словам эксперта, если от него своевременно не избавиться, со временем он превратится из светлого в темно-коричневый. Более того, добавила миссис Хинч, велика вероятность, что постепенно начнет разрушаться материал, из которого сделана сантехника.

Чтобы предотвратить необратимые последствия, блогер советует использовать кока-колу — нужно залить газировкой унитаз на ночь и утром смыть. Как объяснила специалист по уборке, весь секрет в кислоте, которая содержится в напитке. Примечательно, что этот метод работает как для очистки сливной части, так и для бачка унитаза.

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