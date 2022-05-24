Как дешево удалить известковый налет на унитазе

Удалить стойкий известковый налет на унитазе можно легко, зная один лайфхак. Им поделилась блогер Софи Хинчлифф, известная в сети как гуру уборки миссис Хинч, сообщает издание Express.
Известковый налет на унитазе зачастую выглядит неэстетично, и, по словам эксперта, если от него своевременно не избавиться, со временем он превратится из светлого в темно-коричневый. Более того, добавила миссис Хинч, велика вероятность, что постепенно начнет разрушаться материал, из которого сделана сантехника.
Чтобы предотвратить необратимые последствия, блогер советует использовать кока-колу — нужно залить газировкой унитаз на ночь и утром смыть. Как объяснила специалист по уборке, весь секрет в кислоте, которая содержится в напитке. Примечательно, что этот метод работает как для очистки сливной части, так и для бачка унитаза.
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