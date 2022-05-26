Назван способ легко и быстро очистить духовку

Для этого необходимо взять емкость с водой, пригодную для использования в духовке, и один разрезанный на несколько частей лимон.

Нужно разогреть духовку до 200 градусов по Цельсию и поставить туда тару с лимоном на 30 минут. После этого необходимо дать духовке немного остыть и после протереть внутренние стенки салфеткой с оставшейся в емкости лимонной водой. По словам блогера, грязь и въевшийся жир благодаря такому методу легко и быстро отмываются.