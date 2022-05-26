Назван способ легко и быстро очистить духовку

Блогер Доминика в своем TikTok-аккаунте @washy_wash показала способ очистить грязную духовку от налета быстро и без особых усилий.
Для этого необходимо взять емкость с водой, пригодную для использования в духовке, и один разрезанный на несколько частей лимон.
Нужно разогреть духовку до 200 градусов по Цельсию и поставить туда тару с лимоном на 30 минут. После этого необходимо дать духовке немного остыть и после протереть внутренние стенки салфеткой с оставшейся в емкости лимонной водой. По словам блогера, грязь и въевшийся жир благодаря такому методу легко и быстро отмываются.
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