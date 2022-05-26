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45 минут назад

Лайфхак: делаем свечу из подсолнечного масла и ваты

Мира Маркина

В каждом доме должен быть небольшой запас свечей. На случай отключения электричества, на случай внезапного романтического ужина, на случай сильной усталости — причин масса. Что делать, если повод зажечь свечу нашелся, а вот сами свечи кончились? Соорудить одну из подручных материалов. Сделать классическую свечу просто: расплавить на водяной бане старый воск, влить его в форму и поставить внутрь фитиль. Однако не у всех дома есть старый воск. Намного проще — соорудить свечку из двух «ингредиентов». Пользовательница TikTok @aisha_lifehacer показала, как сделать свечку «в тарелке» из подсолнечного масла и ваты. Ролик набрал 577 тысяч просмотров и 34 тысячи лайков.

Одни пользователи пишут, что давно знали такой способ:

«Все, кто вырасли в СССР, знают этот лайфхак. Мы не пропадем даже при атомном взрыве, а вот молодежи надо такие вещи показывать. Нужное видео».

Другие утверждают, что видят его в первый раз:

«Мне 30 лет, первый раз об этом услышала. Спасибо».

Ранее «Рамблер» показывал рецепт морковного пирога, от которого невозможно отказаться.

Дом и сад,Видео,
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