Назван способ избавления от накипи с помощью фрукта

В социальных сетях предложили эффективный способ удаления от накипи с помощью одного фрукта. Об этом сообщает Express.

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Так, для очистки бытовой техники поклонники блога об уборке "Миссис Хинч" предложили использовать лимон.

Для этого необходимо налить в чайник воды до отметки ниже минимальной, затем нарезать фрукт на тонкие кружки и положить в чайник. После этого нужно вскипятить воду с лимонами внутри, а затем оставить чайник на 30 минут, чтобы полученный раствор настоялся.