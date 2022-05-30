Назван способ избавления от накипи с помощью фрукта

В социальных сетях предложили эффективный способ удаления от накипи с помощью одного фрукта. Об этом сообщает Express.
Так, для очистки бытовой техники поклонники блога об уборке "Миссис Хинч" предложили использовать лимон.
Для этого необходимо налить в чайник воды до отметки ниже минимальной, затем нарезать фрукт на тонкие кружки и положить в чайник. После этого нужно вскипятить воду с лимонами внутри, а затем оставить чайник на 30 минут, чтобы полученный раствор настоялся.
После того, как все перечисленное выше сделано, надо вылить раствор, выкинуть лимоны, а затем сполоснуть чайник внутри холодной водой и протереть тряпкой. Также рекомендуется пройтись по стенкам салфеткой из микрофибры.