Выяснилось, как проводить "садовую терапию"

«Городскому человеку часто не хватает контакта с чем-то живым. Вид бодрой зелени всегда радует, да и есть то, что вырастил своими руками, всегда особенно приятно. Существует даже такой вид терапии, как "садовая терапия", — когда с помощью контакта с живыми растениями люди восстанавливаются после тяжелых заболеваний и сильного стресса»