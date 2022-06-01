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1 час назад

Выяснилось, как проводить "садовую терапию"

Мария Каткова

Специалист по уходу за комнатными растениями Государственного Ботанического сада Академии наук Александр Барне рассказал, как проводить "садовую терапию". Об этом сообщает "Мослента".

Выяснилось, как проводить "садовую терапию"
Фото: PixabayPixabay

По его словам, такой вид терапии подойдет жителям больших городов. Он заключается в контакте с живыми растениями.

«Городскому человеку часто не хватает контакта с чем-то живым. Вид бодрой зелени всегда радует, да и есть то, что вырастил своими руками, всегда особенно приятно. Существует даже такой вид терапии, как "садовая терапия", — когда с помощью контакта с живыми растениями люди восстанавливаются после тяжелых заболеваний и сильного стресса»

Чтобы провести терапию, Барне посоветовал купить свеклы, чеснока или моркови, посадить плоды и вырастить из них зелень, которую можно добавлять в супы и салаты.

Ранее сообщалось, что назван способ избавления от накипи с помощью фрукта.

Дом и сад,РАН,
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