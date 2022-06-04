Что сделать, чтобы клубника росла как на дрожжах: видео

Совсем скоро сезон клубники. Чтобы получить большой урожай ягод, нужно подкармливать рассаду. Блогер @parnishka.molodoi, делящийся дачными лайфхаками на своей странице в TikTok и во ВКонтакте, показал эффективный метод, благодаря которому клубника растет как на дрожжах.

Для приготовления раствора, действительно, пригодятся дрожжи. Как говорит блогер, клубника, подкормленная дрожжевым раствором, получает все необходимые вещества: витамины группы B, цитокинин, тиамин, ауксин, что способствует ее росту.

Также вам понадобится трехлитровая банка с водой и сахар. Смотрите видео, чтобы узнать, как приготовить подкормку и что с ней делать потом.