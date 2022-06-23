Дизайнер предостерег от установки мойки в углу кухни

Дизайнер Илья Гульянц объяснил, почему не стоит устанавливать раковину в углу кухни и из какого материала лучше не делать столешницу, его слова приводит Elle Decoration.

«Мойка в углу кухни — не самое удобное расположение для каждодневного пользования как с точки зрения доступа к мусорному ведру, так и с точки зрения подхода к самой раковине. Располагать мойку нужно, руководствуясь правилом «рабочего треугольника» холодильник-раковина-плита», — пояснил дизайнер.

Также он отметил, что не советует выбирать мраморные столешнице по той причине, что любой жир и грязь этот камень впитывает лучше других и вывести пятна будет почти невозможно.