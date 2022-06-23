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2 часа назад

Дизайнер предостерег от установки мойки в углу кухни

Мира Маркина

Дизайнер Илья Гульянц объяснил, почему не стоит устанавливать раковину в углу кухни и из какого материала лучше не делать столешницу, его слова приводит Elle Decoration.

Дизайнер предостерег от установки мойки в углу кухни
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Мойка в углу кухни — не самое удобное расположение для каждодневного пользования как с точки зрения доступа к мусорному ведру, так и с точки зрения подхода к самой раковине. Располагать мойку нужно, руководствуясь правилом «рабочего треугольника» холодильник-раковина-плита», — пояснил дизайнер.

Также он отметил, что не советует выбирать мраморные столешнице по той причине, что любой жир и грязь этот камень впитывает лучше других и вывести пятна будет почти невозможно.

Ранее мы писали, как правильно выбрать суши.

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