Как часто нужно стирать подушки, чтоб не сталкиваться с клещами

Эксперт по уборке рассказал, почему каждый должен стирать подушки в своей кровати не реже раза в два года. Об этом пишет The Sun.

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«Очевидно, если вы используете одну и ту же подушку в течение двух лет, треть ее веса составляет омертвевшая кожа, пылевые клещи и их экскременты», — объясняет эксперт.

Кроме того, дыхание этим воздухом ночь за ночью может повлиять на качество сна и обострить аллергию.

По словам эксперта, все подушки разные, поэтому обязательно нужно ознакомиться с инструкциями по стирке, прежде чем просто забросить их в стиральную машину.