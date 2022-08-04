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1 час назад

Раскрыты популярные способы избавления от постороннего шума в доме

Мира Маркина

Компания Rockwool Russia провела опрос о влиянии шума в многоквартирном доме на комфорт его проживающих. Как россияне справляются с этой проблемой, по результатам исследования рассказали в “РИА Новости. Недвижимость”.

Раскрыты способы избавления от постороннего шума в доме
Фото: unsplash.comunsplash.com

Почти треть опрошенных (35%) считает, что избавляться от шума дома нужно кардинально. Эти люди предпочитают переехать в более комфортное место. Почти такой же процент участников опроса (35%) заявил об отсутствии необходимости принимать дополнительные меры, так как их жилье изначально частично защищено от посторонних звуков.

Нашлись и 5% респондентов, которым повезло иметь полностью шумоизолированную квартиру.

Также россияне поделились способами избавления от дискомфорта в доме:

  • 21% опрошенных спасается от звуков с помощью мягкой мебели и ковров;
  • 12% – покидают шумную комнату;
  • 10% – идут договариваться с шумными соседями или включают музыку;
  • 5% – носят беруши.

Согласно полученным в ходе опроса данным, меньше всего россияне жалуются на громкую музыку (5%) и крики детей (8%). А вот звуки уличного транспорта и ремонта мешают 22% и 18% опрошенных. Только 16% людей пожаловались на шум, источником которого являются соседи.

Ранее мы писали о том, чем отличаются белый, коричневый и розовый шум и как они улучшают сон.

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