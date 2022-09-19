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1 час назад

Как очистить матрас от пятен: видео

Мира Маркина

Мыть матрас - одна из самых неприятных процедур во время уборки. Отмыть старые, въевшиеся желтые пятна от пота, крови, разлившегося чая или проделок домашнего питомца - большая проблема. Тем не менее, это необходимо делать регулярно. Делимся лайфхаком пользовательницы @kolb_irina из TikTok, как легко и быстро почистить матрас, не сдавая его в химчистку.

Для этого вам понадобятся:

  • сода;
  • вода;
  • уксус;
  • средство для мытья посуды.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как именно чистить грязный матрас от пятен.

Ранее мы рассказывали про самый простой способ оттереть губную помаду с одежды.

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