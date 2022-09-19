Как очистить матрас от пятен: видео

Мыть матрас - одна из самых неприятных процедур во время уборки. Отмыть старые, въевшиеся желтые пятна от пота, крови, разлившегося чая или проделок домашнего питомца - большая проблема. Тем не менее, это необходимо делать регулярно. Делимся лайфхаком пользовательницы @kolb_irina из TikTok, как легко и быстро почистить матрас, не сдавая его в химчистку.