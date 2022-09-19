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3 часа назад

Гениальный способ быстро заправить одеяло в пододеяльник: видео

Диана Товсепова

Многие из нас с ужасом ждут момента, когда придется менять постельное белье. Причем, если наволочка и простынь трудностей не вызывают, то одело, заправленное в пододеяльник — это уже совсем другой уровень сложности. Иногда даже опытные домохозяйки по несколько минут мучаются, заправляя концs одеяла в пододеяльник и встряхивая его.

Однако в соцсетях можно найти советы на любую бытовую тему. Так, один из пользователей раскрыл оригинальный способ заправить одеяло в пододеяльник.

"Выворачиваем пододеяльник наизнанку, сверху кладем одеяло, скручиваем, выворачиваем обратно и расправляем", — рассказал автор видео.

Смотрите видео, чтобы точно разобраться в простом, но очень полезном лайфхаке.

Ранее мы писали о том, как очистить матрас от пятен.

Дом и сад,Видео,
3 часа назад

Гениальный способ быстро заправить одеяло в пододеяльник: видео

Диана Товсепова

Многие из нас с ужасом ждут момента, когда придется менять постельное белье. Причем, если наволочка и простынь трудностей не вызывают, то одело, заправленное в пододеяльник — это уже совсем другой уровень сложности. Иногда даже опытные домохозяйки по несколько минут мучаются, заправляя концs одеяла в пододеяльник и встряхивая его.

Однако в соцсетях можно найти советы на любую бытовую тему. Так, один из пользователей раскрыл оригинальный способ заправить одеяло в пододеяльник.

"Выворачиваем пододеяльник наизнанку, сверху кладем одеяло, скручиваем, выворачиваем обратно и расправляем", — рассказал автор видео.

Смотрите видео, чтобы точно разобраться в простом, но очень полезном лайфхаке.

Ранее мы писали о том, как очистить матрас от пятен.

Дом и сад,Видео,
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