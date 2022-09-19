Многие из нас с ужасом ждут момента, когда придется менять постельное белье. Причем, если наволочка и простынь трудностей не вызывают, то одело, заправленное в пододеяльник — это уже совсем другой уровень сложности. Иногда даже опытные домохозяйки по несколько минут мучаются, заправляя концs одеяла в пододеяльник и встряхивая его.