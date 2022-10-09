Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Почему нельзя выбрасывать яичную скорлупу

Катя Кобышева

Семья из трех человек за год «производит» до шести килограммов яичной скорлупы. А ведь это ценное сырье для тех, у кого есть дача и небольшой огород. «Рамблер» рассказывает, как можно использовать яичную скорлупу на грядках.

Почему нельзя выбрасывать яичную скорлупу
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Яичная скорлупа может улучшить качество почвы и повысить ее плодородие. В скорлупе содержатся вещества, способные нейтрализовать почву с повышенной кислотностью, причем действует она мягче и деликатнее, чем, например, известь. А еще ее можно вносить точечно – именно туда, где она требуется.

Что содержится в яичной скорлупе

  • 94% углекислых солей кальция
  • 1,3% магния
  • 1,7% фосфатов
  • 3% органических соединений

Какие культуры можно удобрять яичной скорлупой

  • Пасленовые – картофель, помидоры, перцы, баклажаны.
  • Капустные – брокколи, кольраби, белокочанная и цветная капуста.
  • Бобовые – фасоль, горошек.
  • Тыквенные – огурцы, цуккини, патиссоны, кабачки, тыква.
  • Корнеплоды – морковь, редис, свекла.
  • Луковым и зелени – салат, лук, укроп.

Как правильно собрать яичную скорлупу

Заведите специальную бумажную коробку или мешок, куда будете собирать готовый продукт. Яичную скорлупу нужно промыть и хорошенько высушить. После этого можно переложить в емкость и растолочь до состояния порошка специальной толкушкой, лучше для этой цели завести отдельную, желательно деревянную, которую вы не будете использовать с другими продуктами.

Зачем нужно замораживать яйца

После этого скорлупу нужно перемолоть в муку с помощью блендера или кофемолки. Храните в сухом прохладном месте, а, чтобы порошок из скорлупы не стал влажным, в него можно положить немного риса.

Как применять яичную скорлупу

Если хотите использовать скорлупу против слизняков, то перемалывать в муку не нужно. Рваные острые края будут служить защитой от слизняков. Но если нужно удобрение, тогда перемалывание обязательно. Иначе полезные вещества не попадут в почву. Подсыпайте в лунки и борозды при посадке или вносите весной при перекапывании из расчета 500 граммов на квадратный метр.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители