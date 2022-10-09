Почему нельзя выбрасывать яичную скорлупу

Семья из трех человек за год «производит» до шести килограммов яичной скорлупы. А ведь это ценное сырье для тех, у кого есть дача и небольшой огород. «Рамблер» рассказывает, как можно использовать яичную скорлупу на грядках.
Яичная скорлупа может улучшить качество почвы и повысить ее плодородие. В скорлупе содержатся вещества, способные нейтрализовать почву с повышенной кислотностью, причем действует она мягче и деликатнее, чем, например, известь. А еще ее можно вносить точечно – именно туда, где она требуется.
Заведите специальную бумажную коробку или мешок, куда будете собирать готовый продукт. Яичную скорлупу нужно промыть и хорошенько высушить. После этого можно переложить в емкость и растолочь до состояния порошка специальной толкушкой, лучше для этой цели завести отдельную, желательно деревянную, которую вы не будете использовать с другими продуктами.
После этого скорлупу нужно перемолоть в муку с помощью блендера или кофемолки. Храните в сухом прохладном месте, а, чтобы порошок из скорлупы не стал влажным, в него можно положить немного риса.
Если хотите использовать скорлупу против слизняков, то перемалывать в муку не нужно. Рваные острые края будут служить защитой от слизняков. Но если нужно удобрение, тогда перемалывание обязательно. Иначе полезные вещества не попадут в почву. Подсыпайте в лунки и борозды при посадке или вносите весной при перекапывании из расчета 500 граммов на квадратный метр.