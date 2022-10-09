Почему нельзя выбрасывать яичную скорлупу

Семья из трех человек за год «производит» до шести килограммов яичной скорлупы. А ведь это ценное сырье для тех, у кого есть дача и небольшой огород. «Рамблер» рассказывает, как можно использовать яичную скорлупу на грядках.

Яичная скорлупа может улучшить качество почвы и повысить ее плодородие. В скорлупе содержатся вещества, способные нейтрализовать почву с повышенной кислотностью, причем действует она мягче и деликатнее, чем, например, известь. А еще ее можно вносить точечно – именно туда, где она требуется.

Что содержится в яичной скорлупе

94% углекислых солей кальция

1,3% магния

1,7% фосфатов

3% органических соединений

Какие культуры можно удобрять яичной скорлупой

Пасленовые – картофель, помидоры, перцы, баклажаны.

Капустные – брокколи, кольраби, белокочанная и цветная капуста.

Бобовые – фасоль, горошек.

Тыквенные – огурцы, цуккини, патиссоны, кабачки, тыква.

Корнеплоды – морковь, редис, свекла.

Луковым и зелени – салат, лук, укроп.

Как правильно собрать яичную скорлупу

Заведите специальную бумажную коробку или мешок, куда будете собирать готовый продукт. Яичную скорлупу нужно промыть и хорошенько высушить. После этого можно переложить в емкость и растолочь до состояния порошка специальной толкушкой, лучше для этой цели завести отдельную, желательно деревянную, которую вы не будете использовать с другими продуктами.

После этого скорлупу нужно перемолоть в муку с помощью блендера или кофемолки. Храните в сухом прохладном месте, а, чтобы порошок из скорлупы не стал влажным, в него можно положить немного риса.

Как применять яичную скорлупу