Как использовать соду в уходе за одеждой

Пищевая сода – незаменимое средство. Она не только выручает во время готовки и уборки, но также способна оказать помощь в уходе за одеждой. Подробнее о том, как использовать соду в данных целях – в материале "Рамблера".

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Смягчить ткань

При регулярной стирке в жесткой воде тканям свойственно огрубевать за счет растворенных солей металлов. Но сода способна исправить положение. Чтобы смягчить одежду, добавьте полстакана соды при ополаскивании вещей. Сода универсальна и, в отличие от покупных кондиционеров, она не способна навредить людям с чувствительной кожей или аллергией.

Усилить эффект хлорного отбеливателя

Сода помогает сделать хлорный отбеливатель эффективнее, поскольку она балансирует pH. Добавьте соду с отбеливателем в равных пропорциях перед стиркой: соду насыпьте в барабан, а отбеливатель в специально отведенный для него отсек или резервуар для порошка. Такой лайфхак сэкономит хлорное средство и, как следствие, ваш бюджет, а еще уменьшит вред от окружающей среды.

Вывести пятна