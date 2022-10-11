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2 часа назад

Как использовать соду в уходе за одеждой

Мира Маркина

Пищевая сода – незаменимое средство. Она не только выручает во время готовки и уборки, но также способна оказать помощь в уходе за одеждой. Подробнее о том, как использовать соду в данных целях – в материале "Рамблера".

Как использовать соду в уходе за одеждой
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Смягчить ткань

При регулярной стирке в жесткой воде тканям свойственно огрубевать за счет растворенных солей металлов. Но сода способна исправить положение. Чтобы смягчить одежду, добавьте полстакана соды при ополаскивании вещей. Сода универсальна и, в отличие от покупных кондиционеров, она не способна навредить людям с чувствительной кожей или аллергией.

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Усилить эффект хлорного отбеливателя

Сода помогает сделать хлорный отбеливатель эффективнее, поскольку она балансирует pH. Добавьте соду с отбеливателем в равных пропорциях перед стиркой: соду насыпьте в барабан, а отбеливатель в специально отведенный для него отсек или резервуар для порошка. Такой лайфхак сэкономит хлорное средство и, как следствие, ваш бюджет, а еще уменьшит вред от окружающей среды.

Вывести пятна

Чтобы удалить с одежды пятна от жира и еды, смешайте столовую ложку соды с небольшим количеством воды, пока не образуется густая паста. Затем нанесите ее на пятно и оставьте на 15 минут. Если ткань достаточно плотная, попробуйте потереть загрязненное место зубной щеткой. После этого смойте соду теплой водой и постирайте вещь как обычно.

Дом и сад,
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