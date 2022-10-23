Почему нельзя выбрасывать картофельные очистки

Не спешите выбрасывать картофельные очистки, ведь им вполне можно найти применение. "Рамблер" рассказывает, как можно использовать кожуру от картофеля.

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Действительно картофельные очистки могут еще пригодиться, но не всякие. Если картошка позеленела, кожуру нужно с нее снимать максимально толстую. Иначе вы рискуете отравиться соланином — веществом которое вырабатывается под кожурой, если картофель, например, долго пролежал под солнцем. Отравиться у вас вряд ли получится, нужно употребить слишком много зеленого картофеля для этого, но пользу организму это точно не принесет, а только вред в виде пищевого расстройства.

Для повторного употребления кожуры картофеля выбираем самые здоровые, ровные и красивые клубни и тщательно их моем со щеткой или трем жесткой стороной губки, чтобы удалить остатки земли.

Старайтесь чистить картофель аккуратно, чтобы очистки получались хорошей формы. Такие очистки можно положить в духовку, пока варится картофель, из них получатся чипсы с довольно ярким картофельным вкусом.

Также из очисток можно сварить бульон. Если в запасе есть морковь, лук, сельдерей и помидор, их также можно добавить к бульону. Посолить, поперчить по вкусу.

Из высушенной картофельной кожуры можно приготовить панировку, ее можно смешать с сухарями, а можно использовать соло.

Если у вас есть участок, на котором растет что-то кроме газона, картофельные очистки станут прекрасным удобрением для смородины, огурцов и капусты. Под смородину нужно просто выложить насушенные за зиму очистки. А вот для капусты и огурцов нужно приготовить кашицу: высушенные очистки нужно залить кипятком, измельчить, а потом класть на дно каждой лунки при высадке рассады.