Почему нельзя выбрасывать картофельные очистки

Не спешите выбрасывать картофельные очистки, ведь им вполне можно найти применение. "Рамблер" рассказывает, как можно использовать кожуру от картофеля.
Действительно картофельные очистки могут еще пригодиться, но не всякие. Если картошка позеленела, кожуру нужно с нее снимать максимально толстую. Иначе вы рискуете отравиться соланином — веществом которое вырабатывается под кожурой, если картофель, например, долго пролежал под солнцем. Отравиться у вас вряд ли получится, нужно употребить слишком много зеленого картофеля для этого, но пользу организму это точно не принесет, а только вред в виде пищевого расстройства.
Для повторного употребления кожуры картофеля выбираем самые здоровые, ровные и красивые клубни и тщательно их моем со щеткой или трем жесткой стороной губки, чтобы удалить остатки земли.
Старайтесь чистить картофель аккуратно, чтобы очистки получались хорошей формы. Такие очистки можно положить в духовку, пока варится картофель, из них получатся чипсы с довольно ярким картофельным вкусом.
Также из очисток можно сварить бульон. Если в запасе есть морковь, лук, сельдерей и помидор, их также можно добавить к бульону. Посолить, поперчить по вкусу.
Из высушенной картофельной кожуры можно приготовить панировку, ее можно смешать с сухарями, а можно использовать соло.
Если у вас есть участок, на котором растет что-то кроме газона, картофельные очистки станут прекрасным удобрением для смородины, огурцов и капусты. Под смородину нужно просто выложить насушенные за зиму очистки. А вот для капусты и огурцов нужно приготовить кашицу: высушенные очистки нужно залить кипятком, измельчить, а потом класть на дно каждой лунки при высадке рассады.
Чтобы картофельные очистки не испортились, их нужно хорошо просушивать и хранить в тканевых мешочках.