Как правильно укрыть розы от морозов

Нельзя просто так взять и закидать розы лапником, они требуют более вдумчивого и трепетного к себе отношения. Иначе вы рискуете остаться без роз: куст либо вымерзнет, либо превратится в шиповник. Ни тот, ни другой вариант вас, скорее всего, не устроит. "Рамблер" рассказывает, какие действия нужно предпринять, чтобы обезопасить свои прекрасные розы от суровых морозов.

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Обрываем листья

Поскольку зимой нередко случаются оттепели, листья могут оттаять и начать преть под укрытием. Это может вызвать развитие серьезных заболеваний.

Проводим профилактику

Чтобы обезопасить розы от различных заболеваний, которые им могут грозить, кусты роз нужно обработать специальными средствами. Чаще всего розы после зимовки поражаются грибковыми заболеваниями. В качестве профилактики можно использовать 3%-ый раствор железного купороса или другие препараты аналогичного действия. Найти их можно в специализированных садовых или хозяйственных магазинах.

Пригнуть к земле

Осенью розы не обрезают, это поможет им лучше перенести зиму, а обрезку проводят весной. Тем не менее высокие кусты нужно пригнуть к земле, причем делать это нужно не сразу, а постепенно, иначе хрупкие стебли можно легко сломать. Сначала свяжите ветви синтетической веревкой и пригните наполовину, зафиксируйте металлическими или пластиковыми дугами, затем опустите еще на три четверти и в конце полностью уложите стебли на землю. На это может уйти несколько дней.

Сделать укрытие