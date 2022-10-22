Какие цветы нужно сажать осенью

Ошибка думать, что садово-огородный сезон заканчивается осенью. В это время года все только начинается. От того, как мы подготовим сад к зиме и что посадим осенью, будет зависеть и будущая весенне-летняя красота, и урожай, конечно, тоже. "Рамблер" рассказывает, как цветы стоит посадить уже осенью, чтобы весной освободить время для других дел или даже отдыха.

Луковичные

Осень — идеальное время для посадки луковичных растений. Если боитесь, что вкусные луковицы станут добычей голодных мышей, сажайте их в специальных контейнерах для посадки. Если раньше мыши не атаковали ваш сад, скорее всего, и этой зимой они к вам не придут.

Обращайте внимание на глубину посадки: чем крупнее луковица, тем глубже должна быть лунка под нее. Ниже всех должны сидеть гиацинты и тюльпаны, а ближе к поверхности мускари и крокусы.

Многолетники

Если давно хотели рассадить пионы и хосты, лучше всего это делать осенью. Выберите место, где будете сажать новые растения, подготовьте лунки. Для пионов это должны быть действительно глубокие ямы, на дно которых нужно обязательно класть дренаж, например, битый кирпич или керамзит. Выкопайте старое растение, осмотрите корни и осторожно разделите. Можно использовать острый нож, но только не забудьте его предварительно продезинфицировать.

Еще осенью можно сажать и пересаживать флоксы, как метельчатые, так и шиловидные, это очень неприхотливые цветы, с пересадкой которых справится любой новичок.

Однолетники