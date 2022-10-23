Как сделать ванну белоснежной

Идеальный способ расслабиться, успокоиться, привести мысли в порядок и вернуть себя себя — принять ванну. Но то делать, если ванна уже не такая новая, поменять ее нет возможности, а насладиться горячей водой с солью хочется уже сейчас? Конечно, отмывать.
"Рамблер" рассказывает, как моно легко и быстро вернуть ванне первоначальную белоснежность и гладкость.
Этих действий должно быть достаточно, чтобы вернуть сияющую белизну даже самой запущенной ванне. Конечно, чтобы не допускать такого состояния, ванну нужно регулярно мыть с чистящими средствами.
Можно использовать для этой цели любые средства бытовой химии, а можно взять ту же пищевую или кальцинированную соду. Сода действует как щадящий абразив, который легко удаляет следы мыла и известковый налет. Если на вашей ванне появились следы ржавчины, справиться с ними поможет лимонная кислота. Нанесите лимонную кислоту на ржавчину, хорошенько потрите влажной губкой. При необходимости оставьте на некоторое время для воздействия, а затем смойте.