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2 часа назад

Как сделать ванну белоснежной

Катя Кобышева

Идеальный способ расслабиться, успокоиться, привести мысли в порядок и вернуть себя себя — принять ванну. Но то делать, если ванна уже не такая новая, поменять ее нет возможности, а насладиться горячей водой с солью хочется уже сейчас? Конечно, отмывать.

Как сделать ванну белоснежной
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" рассказывает, как моно легко и быстро вернуть ванне первоначальную белоснежность и гладкость.

Что вам понадобится

  • Кальцинированная сода — 2 столовые ложки
  • Питьевая сода — 2 столовые ложки
  • Отбеливатель — 50 миллилитров
  • Уксус — 50 миллилитров

Как нужно действовать

  • Споласкиваем ванну водой так, чтобы вся поверхность стала мокрой.
  • Смешиваем кальцинированную и пищевую соду и натираем ванну полученной смесью с помощью влажной губки. Смеси может понадобится больше, чем по две столовых ложки того и другого ингредиента, поэтому жадничать не нужно. Оставляем на 10-15 минут для воздействия.
  • Смешиваем уксус и отбеливатель и наносим той же губкой, стараясь распределить равномерно. Оставляем еще на полчаса.
  • Все смываем большим количеством воды.

Этих действий должно быть достаточно, чтобы вернуть сияющую белизну даже самой запущенной ванне. Конечно, чтобы не допускать такого состояния, ванну нужно регулярно мыть с чистящими средствами.

Как сделать ванную комнату опрятнее без ремонта

Можно использовать для этой цели любые средства бытовой химии, а можно взять ту же пищевую или кальцинированную соду. Сода действует как щадящий абразив, который легко удаляет следы мыла и известковый налет. Если на вашей ванне появились следы ржавчины, справиться с ними поможет лимонная кислота. Нанесите лимонную кислоту на ржавчину, хорошенько потрите влажной губкой. При необходимости оставьте на некоторое время для воздействия, а затем смойте.

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