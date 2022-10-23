Как сделать ванну белоснежной

Идеальный способ расслабиться, успокоиться, привести мысли в порядок и вернуть себя себя — принять ванну. Но то делать, если ванна уже не такая новая, поменять ее нет возможности, а насладиться горячей водой с солью хочется уже сейчас? Конечно, отмывать.

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"Рамблер" рассказывает, как моно легко и быстро вернуть ванне первоначальную белоснежность и гладкость.

Что вам понадобится

Кальцинированная сода — 2 столовые ложки

Питьевая сода — 2 столовые ложки

Отбеливатель — 50 миллилитров

Уксус — 50 миллилитров

Как нужно действовать

Споласкиваем ванну водой так, чтобы вся поверхность стала мокрой.

Смешиваем кальцинированную и пищевую соду и натираем ванну полученной смесью с помощью влажной губки. Смеси может понадобится больше, чем по две столовых ложки того и другого ингредиента, поэтому жадничать не нужно. Оставляем на 10-15 минут для воздействия.

Смешиваем уксус и отбеливатель и наносим той же губкой, стараясь распределить равномерно. Оставляем еще на полчаса.

Все смываем большим количеством воды.

Этих действий должно быть достаточно, чтобы вернуть сияющую белизну даже самой запущенной ванне. Конечно, чтобы не допускать такого состояния, ванну нужно регулярно мыть с чистящими средствами.