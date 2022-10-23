Как дочиста отмыть духовку от нагара и жира

Со временем бытовая техника теряет былой лоск, иногда с этим ничего нельзя поделать, но чаще все дело в том, что нужно просто взять и хорошо вымыть. Не у всех есть силы, время и желание отмывать духовку после каждого приготовления пищи.
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"Рамблер" рассказывает о хорошем способе, который поможет вернуть внешний вид духовке.
Что понадобится
- Сода — 4 столовые ложки
- Вода — 3 столовые ложки
- Уксус — 50 миллилитров
- Лимон — несколько долек
- Вода — на дно противня
Как действуем
- Смешиваем соду с водой так, чтобы получилась паста. Наносим пасту на всю внутреннюю поверхность духовки и дверцу изнутри.
- Заливаем столовый уксус в пульверизатор и опрыскиваем духовку изнутри.
- Закрываем духовку, оставляем на пару часов.
- Моем духовку с помощью влажной губки. Как правило, на этом этапе духовка уже чистая. Но чтобы вернуть ей первоначальную свежесть, нужно сделать кое-что еще.
- Нарежьте лимон на дольки, выложите на противень, залейте водой.
- Поставьте в духовку и дайте ей нагреться до ста градусов по Цельсию.
- Когда духовка остынет, противень нужно вынуть и еще раз протереть всю духовку.
Чтобы духовку не приходилось слишком часто мыть от сильных загрязнений, старайтесь готовить таким образом, чтобы она не слишком часто пачкалась. Например, если вы готовите мясо на решетке, подставьте под нее противень, застеленный фольгой. Всегда используйте фольгу или бумагу для выпечки, когда запекаете овощи, это также поможет сэкономить время на мытье.