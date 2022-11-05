Реальный отзыв: «Скребок для чистки изменит вашу жизнь»

Обычно я не довожу ситуацию до критической, поэтому особо страшных последствий и избавления от них, я вам тут на фото не продемонстрирую. Часто мне вообще не нужен скребок и достаточно использования хорошего чистящего средства. Но бывает, что и без скребка не обойтись. Особенно если на кухне хозяйничали мужчины. Скребок для стеклокерамики со сменными лезвиями мне очень нравится и подходит. Это хороший качественный инструмент, который служит мне верой и правдой не один год и прослужит еще!"