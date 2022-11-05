Реальный отзыв: «Скребок для чистки изменит вашу жизнь»

Очистить кухню от застывшего жира может быть совсем не просто. Особенно, если речь идет о духовке или варочной поверхности. "Рамблер" расскажет о приспособлении, которое изменит вашу жизнь.
Кухонный скребок представляет собой лезвие и рукоятку и предназначен для чистки стеклокерамических, стеклянных и кафельных поверхностей от устойчивых засохших и пригоревших загрязнений.
Для начала уборки достаточно раскрутить гайку и выдвинуть лезвие. Затем вы просто "срезаете" верхний слой загрязнения. Если грязь успеха засохнуть, можно размягчить верхний слой с помощью специального средства.
В сети о необычном средстве для уборке пишут лишь хвалебные отзывы.
"Пользуюсь им практически раз в неделю это точно. С ним стало намного легче мыть стеклокерамическую поверхность. Без него приходилось по пол часа тереть тряпкой со специальным средством. И то не идеально получалось. Настоящий помощник на кухне".
"Все отошло довольно быстро и без лишнего царапания, не нужно было скоблить, как-то ухищряться, чтобы удалить особо въедливые пригоревшие загрязнения".
"Скребок для чистки кухни реально изменит вашу жизнь. Я подсмотрела его в социальных сетях одной домработницы. Теперь ни одно пятно не скроется от меня!"
В своих отзывах многие хозяйки отметили, что лучше выбирать модели со сменными лезвиями, чтобы продлить жизнь кухонному аксессуару.
Обычно я не довожу ситуацию до критической, поэтому особо страшных последствий и избавления от них, я вам тут на фото не продемонстрирую. Часто мне вообще не нужен скребок и достаточно использования хорошего чистящего средства. Но бывает, что и без скребка не обойтись. Особенно если на кухне хозяйничали мужчины. Скребок для стеклокерамики со сменными лезвиями мне очень нравится и подходит. Это хороший качественный инструмент, который служит мне верой и правдой не один год и прослужит еще!"