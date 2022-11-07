Чем укрыть растения, если морозы застали врасплох

Долгожданная зима приходит почему-то неожиданно. Но как-то так у нее получается, и с этим ничего не поделаешь. Даже заядлые дачники, которые знают о смене сезонов все, могут быть застигнуты врасплох.

"Рамблер" рассказывает, какими подручными материалами можно укрыть растения на зиму.

Лапник

Идем в ближайший лес, набираем лапника столько, сколько сможем унести и укрываем растения. Лапник подойдет для укрытия роз и других многолетних цветов, которые могут пострадать от морозов.

Ящики из-под фруктов

Использовать можно не только такие ящики, но и другую подобную тару, а также коробки из фанеры, досок.

Но имейте в виду, что сверху это нужно быть накрыть мешковиной, рубероидом или спандбондом, который вы все-таки в следующий раз.

Хворост

Хворост не работает сам по себе, а только вместе с хорошим снежным покровом, поскольку служит для задержания снега, который и обеспечивает защиту от мороза.

Солома

Толстым слоем хорошо высушенной соломы можно замульчировать почву у малины и клубники. Она будет работать и как защита от мороза, и даже как удобрение.

Мешковина