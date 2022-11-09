Как приготовить быстрый компост из листьев мешках

Уборка листвы — занятие, конечно, медитативное, но очень утомительное. Усугубляется ситуация тем, что за один раз убрать все не получится, делать это нужно регулярно в течение одного-двух месяцев. И тут возникают вопросы, а нужно ли ее вообще убирать и что потом с ней делать.

"Рамблер" предлагает быстрый рецепт "компоста", который будет готов к весне. При этом не нужно строить специальные компостные ямы, достаточно взять большие черные мешки для мусора.

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Действительно можно сложить всю листву в мешки и к весне получить прекрасное удобрение. Компостом в полном смысле этого слова назвать его не получится, поскольку его созревание происходит благодаря анаэробным микроорганизмам, которым не нужен доступ воздуха.

Кстати, для этих целей можно использовать не только черные мешки из плотного полиэтилена, но и мешки для строительного мусора. Также можно купить пластиковые мешки, предназначенные именно для компоста, продаются они в специализированных магазинах и на маркетплейсах.

Порядок действий

Покупаем мешки Собираем листву Плотно набиваем в мешки, периодически добавляя древесную золу, аммиачную селитру и несколько горстей земли с грядки Завязываем мешки и оставляем на самом солнечном месте, идеально — рядом с грядкой, чтобы не катать тачку по всему участку.

На один мешок уйдет литровая банка золы и щедрая горсть селитры. Ели листва слишком сухая, ее можно пролить теплой водой. Но не увлекайтесь, листва должна быть влажной, но не мокрой.

Зимой процесс пойдет не так быстро, но ускорится в марте и апреле, а к началу огородных работ у вас будет прекрасный перегной. Прежде чем вносить удобрение, понюхайте его, если невкусно пахнет гнилью и плесенью, значит использовать его нельзя. Если запах слишком аммиачный, значит вы внесли слишком много селитры, имейте это в виду при внесении аммиачных удобрений. Если чувствуете запах земли, значит перегной получился идеальным.

Почему нужно убирать опавшую листву в саду

Сторонники естественного земледелия могут доказывать, что убирать осенью опавшие листья не нужно, можно оставить до весны. Действительно весной это будет сделать легче, ведь листва частично перегниет и высохнет. Но все же не стоит оставлять ее под деревьями, особенно если вы дорожите своим газоном. Причин тому несколько:

Листва слеживается и не пропускает воздух к почве.

Создает идеальный микроклимат для развития грибковых заболеваний.

Служит укрытием для паразитов и их личинок.