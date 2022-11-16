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4 часа назад

Как вырастить землянику на подоконнике

Катя Кобышева

Действительно садовую землянику вполне можно вырастить на подоконнике. И если начать сейчас, то в скором времени у вас будет собственный урожай восхитительной земляники.

Как вырастить землянику на подоконнике
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" рассказывает, что нужно сделать, чтобы вырастить садовую землянику на подоконнике.

Выбираем грунт

Можно взять универсальный грунт, но если хотите лучший результат, возьмите грунт для бегоний или фиалок. Обратите внимание на состав грунта. Идеально, если калия и фосфора в составе будет в два раза больше, чем азота. Если это не так, то нужно будет внести дополнительно калийно-фосфорное удобрение.

Выбираем сорт

  • Суприм
  • Женева
  • Королева Елизавета
  • Домашний деликатес
  • Тристан
  • Домашний деликатес
  • Вечность
  • Искушение
  • Розовая мечта
  • Грандиан
  • Элан

Если сорт выбрать неправильно, результат может вас разочаровать и вы надолго остынете к тому, чтобы вырастить на подоконнике хотя бы что-то, даже лук в стакане.

Пересаживаем в горшок

Лучше пересадить так, чтобы не повредить земляной ком. Если он все-таки разрушился в процессе пересадки, не заглубляйте кустик слишком сильно. Прикорневая розетка должна оставаться на поверхности почвы.

Обеспечиваем свет

Даже если ваши окна выходят юго-восток или юго-запад, осенью и зимой садовой землянике на подоконнике необходима дополнительная подсветка. Для успешного роста и развития световой день должен длится 12-13 часов, поэтому утром и вечером нужно включать подсветку.

Герань: как вырастить и ухаживать в домашних условиях

Кстати, совершенно необязательно покупать розово-фиолетовую лампочку, этот свет многих может раздражать. Обратите внимание на фитолампы полного спектра, они обеспечивают растениям необходимый свет, но при этом не грозят уничтожить вашу последнюю нервную клетку.

Дом и сад,Елизавета Королева,
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