Реальные отзывы: как выбрать увлажнитель воздуха

Должна сказать, что, когда малыш сопел носиком и мы включали в комнате увлажнитель, то немного помогало. Дышалось ему действительно легче. Заправлялся он только дистиллированной водой. Одной заправки хватало на 3-4 ночи. Но как-то с осенним периодом начал он простаивать с налитой водой длительные промежутки времени. 3-5 дней, неделю. В общем, как-то включила я его после длительного перерыва, на ночь, а с утра мы с мужем оба проснулись с температурой (у меня 37,3 у него 37,9). На ребенка увлажнитель не был направлен, поэтому с ним все было ок. Короче, в холодное время года сильное увлажнение ночью до добра не доведет – вы просто замерзнете.