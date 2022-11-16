Реальные отзывы: как выбрать увлажнитель воздуха

В сезон отопления вопрос о покупке увлажнителя встает особенно остро, ведь микроклимат в квартире – крайне важная вещь. Когда повсюду включаются обогреватели и батареи, воздух становится сухим, что пагубно отражается на здоровье человека. Сухой воздух нередко приводит к кашлю, аллергическим реакциям, насморку ввиду "иссушения" слизистой, проблемам с кожей и большей подверженности инфекциям. Оптимальной для человека считается влажность на уровне 40-60%. "Рамблер" разобрался, как работает увлажнитель воздуха и какой лучше выбрать для квартиры.
Увлажнитель воздуха – прибор, насыщающий пространство в комнате влагой. Он производит холодный пар, который, с помощью панели управления, вы можете контролировать для достижения необходимого уровня влажности. В использовании увлажнители максимально просты, хоть их функционал и различается в зависимости от модели.
Увлажнители бывают паровыми и ультразвуковыми. Предпочтения в наши дни все больше отдаются в сторону второго типа устройств, благодаря более широкому функционалу и эффективности. Но и цена на ультразвуковые увлажнители будет немного выше.
Некоторые устройства позволяют поддерживать определенный уровень влажности автоматически, некоторые – имеют дополнительные функции в виде очистителя или ионизатора воздуха, что позволяет еще и избавиться от пыли, шерсти домашних животных и бактерий, витающих в воздухе.
В зависимости от вашего бюджета, вы можете выбрать модель с разным функционалом и объемом бака. Самые дешевые увлажнители можно купить меньше, чем за тысячу рублей. Однако, выбирая прибор, стоит учитывать также метраж помещения, в котором он должен будет создать определенные условия.
Мы собрали для вас отзывы покупателей об увлажнителях разных фирм производителей.
Отзывы об увлажнителе Scarlett
Совсем недавно мы с малышом переболели, был насморк и кашель, болело горло. Я включала увлажнитель на всю ночь и дышать становилось намного легче и приятнее, горло не пересыхало. Мы достаточно быстро вылечились, и я думаю в этом есть и заслуга данного девайса. Во время работы увлажнитель подсвечивает приятная синяя подсветка, которую заметно ночью. Когда вода заканчивается, увлажнитель автоматически отключается и горит уже красная подсветка, оповещая нас о том, что пора заполнить резервуар. Работает увлажнитель практически безшумно, мы спокойно спим с ним ночью всей семьёй. Я смело могу рекомендовать этот увлажнитель за простоту использования, большой резервуар и низкую стоимость.
Распылитель пара крутиться на 360 градусов. Зал на 20 квадратов за 10 минут увлажняет на 9%. Ни в коим случае не ставьте увлажнитель на мягкую поверхность, так как вентилятор подкачки воздуха находится внизу увлажнителя. Если перекрыть доступ воздуха снизу, то пар не будет подниматься из распылителя и побежит вода. Из минусов: вода заливается в бак снизу. Второй минус – не видно уровень воды. С боков на баке есть фиолетовые стёкла, но они очень темные, надо светить фонариком, чтобы разглядеть, сколько воды. Пользуемся больше полугода, работает без перебоев. Советую.
Отзывы об увлажнителе Boneco
Приобрели этот увлажнитель, как только у нас появился ребенок. Ни разу не пожалели о покупке, очень хорошо увлажняет воздух и сразу чувствуется, что дышать становится легче, а сон стал комфортным. Прибор оснащен электронным гигростатом, позволяющим поддерживать заданный уровень влажности в автоматическом режиме. Уровень воды в приборе отражается в режиме реального времени при помощи специального индикатора. Предусмотрена функция длительной активности, а выход влаги регулируется двумя уровнями — сильным и слабым.
Должна сказать, что, когда малыш сопел носиком и мы включали в комнате увлажнитель, то немного помогало. Дышалось ему действительно легче. Заправлялся он только дистиллированной водой. Одной заправки хватало на 3-4 ночи. Но как-то с осенним периодом начал он простаивать с налитой водой длительные промежутки времени. 3-5 дней, неделю. В общем, как-то включила я его после длительного перерыва, на ночь, а с утра мы с мужем оба проснулись с температурой (у меня 37,3 у него 37,9). На ребенка увлажнитель не был направлен, поэтому с ним все было ок. Короче, в холодное время года сильное увлажнение ночью до добра не доведет – вы просто замерзнете.
Отзывы об увлажнителе Bork
Эта модель сразу приглянулась, так как дизайн интересный, с первого взгляда даже и не поймешь, что это за прибор. Также нам была важна функция теплый пар, это когда вода в резервуаре нагревается и температура исходящего пара 40-45 градусов. Интересная, продуманная конструкция – внутрь воду можно легко заливать и извлекать сам резервуар, переносить за ручку. Имеется 4 автоматических режима, с помощью которых можно оптимально поддерживать влажность воздуха. Режимы: ночной, здоровье, детская комната, и энергосбережение. В два этапа проходит увлажнение, в самой системе не особо разбираюсь, о таких тонкостях слышала и от продавца, и читала в инструкции. Во многом превосходит нашу старую модель увлажнителя. Полезная вещь для здоровья.
Что скажу по своему состоянию и состоянию домочадцев - засыпаем лучше и просыпаемся отдохнувшими и выспавшимися, у ребенка со сном тоже все в порядке. Жена говорит, что кожа стала лучше - раньше она все на сухость жаловалась. Увлажнитель имеет 4 режима с оптимальными настройками: ночной, детская комната, энергосбережение, здоровье. Есть функция Теплый пар, которая стерилизует воду и выдает чистый пар. Также имеется таймер отключения. Удобно заливать воду, чистить резервуар и внутреннюю часть прибора. Полного резервуара при оптимальных 55% хватает на сутки примерно. Кроме того дизайн приятный, а сам прибор небольшой.