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4 часа назад

Как почистить шторы без стирки: лайфхаки хозяек

Мира Маркина

Чистка штор – отнюдь не легкое дело. Прежде всего из-за их веса. Даже если вы решитесь стирать шторы в стиральной машине, у вас уйдет немало времени на то, чтобы их погладить. Не говоря уже о том, что в машинке некоторые шторы могут деформироваться.

Как почистить шторы без стирки: лайфхаки хозяек
Фото: UnsplashUnsplash

К счастью, существует несколько лайфхаков, которые помогут облегчить чистку штор. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Полотенце

Пропитайте полотенце водой, сложите его валиком, а затем осторожно побейте им висящие на карнизе шторы. А если добавить в воду, в которой вы промокнете полотенце, несколько капель кондиционера для стирки, шторы также приобретут приятный запах.

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Парогенератор

С помощью этого устройства можно почистить шторы, не снимая их с карниза. Однако важно помнить, что некоторые ткани не терпят чистку паром. К ним относятся шторы-плиссе, из бархата и деликатных тканей. Остальные ткани можно смело чистить парогенератором. Если его нет, подойдет даже пылесос.

Встряхивание

Самый простой способ, который поможет освежить шторы, если на тщательную уборку времени нет. Встряхивайте шторы раз в неделю, чтобы избавить их от пыли, и они будут выглядеть гораздо лучше.

Дом и сад,
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