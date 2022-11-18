Как почистить шторы без стирки: лайфхаки хозяек

Чистка штор – отнюдь не легкое дело. Прежде всего из-за их веса. Даже если вы решитесь стирать шторы в стиральной машине, у вас уйдет немало времени на то, чтобы их погладить. Не говоря уже о том, что в машинке некоторые шторы могут деформироваться.

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К счастью, существует несколько лайфхаков, которые помогут облегчить чистку штор. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Полотенце

Пропитайте полотенце водой, сложите его валиком, а затем осторожно побейте им висящие на карнизе шторы. А если добавить в воду, в которой вы промокнете полотенце, несколько капель кондиционера для стирки, шторы также приобретут приятный запах.

Парогенератор

С помощью этого устройства можно почистить шторы, не снимая их с карниза. Однако важно помнить, что некоторые ткани не терпят чистку паром. К ним относятся шторы-плиссе, из бархата и деликатных тканей. Остальные ткани можно смело чистить парогенератором. Если его нет, подойдет даже пылесос.

Встряхивание