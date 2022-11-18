Чем отличается рамблер от клаймбера

Читатели "Рамблера", конечно, знают, что это название портала. Но те из них, кто немного занимается садоводством и огородничеством, наверняка, сталкивались с такими понятиями, как "рамблер" и "клаймбер".

Фото: Рамблер Рамблер

И то, и другое — плетистые розы, но как их отличить друг от друга и какой предпочесть для собственного участка. "Рамблер" разобрался в сортах рамблеров и клаймберов.

Цветение

Рамблеры образуют соцветия из большого количества небольших бутонов. Цветут однократно, но продолжительно. У клаймберов бутоны крупные до 8-12 сантиметров в зависимости от сорта, цветы часто махровые, а соцветия небольшие — до 3-5 бутонов. Новые бутоны образуются в течение всего лета до поздней осени.

Побеги

У клаймберов бутоны образуются на побегах второго года, те побеги, на которых цветы были в этом году, больше цвести не будут, их нужно будет обрезать осенью. У клаймберов на одном и том же побеге цветы могут образовываться до 5-6 лет, поэтому во время осенней обрезки убирать можно только очень старые побеги или очень молодые, которые не успевают созреть до морозов.

Укрытие на зиму

Конечно, зимостойкость зависит от сорта, но в любом случае в средней полосе России стоит озаботиться подготовкой укрытия для роз на зиму.