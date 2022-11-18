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4 часа назад

Чем отличается рамблер от клаймбера

Катя Кобышева

Читатели "Рамблера", конечно, знают, что это название портала. Но те из них, кто немного занимается садоводством и огородничеством, наверняка, сталкивались с такими понятиями, как "рамблер" и "клаймбер".

Чем отличается рамблер от клаймбера
Фото: РамблерРамблер

И то, и другое — плетистые розы, но как их отличить друг от друга и какой предпочесть для собственного участка. "Рамблер" разобрался в сортах рамблеров и клаймберов.

Цветение

Рамблеры образуют соцветия из большого количества небольших бутонов. Цветут однократно, но продолжительно. У клаймберов бутоны крупные до 8-12 сантиметров в зависимости от сорта, цветы часто махровые, а соцветия небольшие — до 3-5 бутонов. Новые бутоны образуются в течение всего лета до поздней осени.

Побеги

У клаймберов бутоны образуются на побегах второго года, те побеги, на которых цветы были в этом году, больше цвести не будут, их нужно будет обрезать осенью. У клаймберов на одном и том же побеге цветы могут образовываться до 5-6 лет, поэтому во время осенней обрезки убирать можно только очень старые побеги или очень молодые, которые не успевают созреть до морозов.

Укрытие на зиму

Конечно, зимостойкость зависит от сорта, но в любом случае в средней полосе России стоит озаботиться подготовкой укрытия для роз на зиму.

Подготовка роз к зиме: инструкция, как избежать ошибок

У клаймберов побеги более тонкие и гибкие, их проще снимать с опоры и укладывать на землю, чтобы укрыть. С клаймберами сложнее, их нужно пригибать к земле в несколько приемов. Но это возможно не всегда, а значит остается только сшить чехол из лутрасила или другого подобного материала, накрыть им куст на опоре и надеяться, что все обойдется

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