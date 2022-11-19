Дачный сезон с пользой, как подготовить загородный дом к осени

Осень - время богатое не только на красивые виды, но и на дела, которые необходимо завершить до первых заморозков. Лето, как показывает практика, пролетает достаточно быстро. Не успеешь оглянуться, как появляются мысли о необходимости подготовки дачного дома к осенне-зимнему периоду. Делать это следует заблаговременно, начиная буквально с середины лета.

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В первую очередь летний период актуален для проведения ремонтных и отделочных работ. Некоторые люди ошибочно полагают, что починить крышу или поменять сгнившие окна можно и осенью. Но всегда присутствуют риски, что строители не успеют или поставщики вовремя не привезут материалы. Оставить дом без кровли или окон, с не полностью оштукатуренными стенами – значит создать собственными руками благоприятные условия для быстрого разрушения строения.

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Рекомендации по подготовке

Кроме ремонтных работ специалисты предлагают ряд советов, следование которым позволит вашему домику безопасно перезимовать и дождаться нового дачного сезона.

Проверьте крышу

Зима в России богата на осадки - и в случае трещин на крыше это может повлиять на сохранность дома.

Соберите весь урожай и подготовьте сад к зиме

Ориентируйтесь на свои посадки, не забудьте про удобрение земли, а также уберите все высохшие ветки. Так ваш сад спокойно переживет зимнее время.

Перекрытие воды

Если в строении подведена вода, то ее необходимо убрать из трубопроводов. В первую очередь перекрывается подвод, открывается кран, чтобы слить остатки. Важно, при использовании водяного отопления, ее необходимо удалить из системы. В противном случае зимой жидкость замерзнет и достаточно серьезно расширится, что непременно приведет к разрыву труб и радиаторов отопления.

Этот аспект многие владельцы загородных домов не воспринимают всерьез, особенно в южных регионах страны. Аргументация в этом случае предельно простая: мол, у нас морозов сильных не бывает, так, заморозки. На самом деле пары дней с температурой чуть ниже нуля бывает вполне достаточно, чтобы вода замерзла, а оборудование и трубы вышли из строя.

Уличный туалет

Как бы мы ни стремились к «цивилизации», но уличные туалеты с выгребными ямами остаются актуальными и по сегодняшний день. Эти строения также требуют определенного внимания перед наступлением осенних холодов.

Во многих хозяйственных магазинах или в специальных отделах супермаркетов продается растворяющее органику средство. Стоит оно, как правило, совсем недорого – порядка 100-300 рублей, однако эффект получается отличный. Можно использовать, безусловно, и дедовские методики, заключающиеся в вычерпывании содержимого выгребной ямы с последующим удобрением грядок.

Также имеет смысл рассмотреть вариант заказа ассенизаторской машины. Сегодня, в условиях открытой экономики, подобных предложений в каждом районе предостаточно. Необходимо лишь набрать номер телефона, согласовать время приезда.

Обработка замков

Если в осенне-зимний период планируется периодическое или даже разовое посещение, как вариант, для встречи Нового Года, необходимо в обязательном порядке смазать замки незамерзайкой – специальным средством, позволяющим спокойно открывать двери даже в сильные морозы.

Можно воспользоваться обычным солидолом для этих целей, но это немного устаревший метод, имеющий свои недостатки. Оптимальным решением в подобной ситуации будет покупка средства в том же хозяйственном отделе.

Отдельно необходимо обратить внимание на защиту замочных скважин от попадания в них влаги. К чему приводит ее замерзание, было сказано выше. Защита может быть самой простой, вплоть до обрезка пластикового стаканчика. Однако лучше всего сразу установить замки с защитой замочных скважин от попадания сторонних предметов.

Генеральная уборка

Некоторые владельцы загородных дачных домов не стремятся на зиму проводить генеральную уборку. Они полагают, что весной, по прибытии, все равно придется процедуру повторить, поскольку пыль в обязательном порядке накопится.

Эксперты утверждают, что убираться во всех помещениях, в том числе в погребах, необходимо в обязательном порядке. Пыль – это прекрасная среда для размножения многих болезнетворных организмов, например, клещей. Кроме того, в процессе жизнедеятельности на полу, в труднодоступных местах, под мебелью остаются небольшие кусочки пищи, которые привлекают грызунов. Далее, они непременно возьмутся за вашу мебель и складские запасы, если таковые имеются.

Обесточивание здания

Отдельное внимание важно уделить обесточиванию всех электрических приборов, которые находятся в доме. Необходимо вынуть все розетки, отключить провода, в обязательном порядке выключить рубильники не только освещения, но и отопления, если оно электрическое.

Часть владельцев просто выключают головной рубильник и на этом все. Хоть это и маловероятно, но автомат может закоротить, допустим, при повышенной влажности, соответственно, поступит электропитание на бытовые приборы. Если они не отключены от сети, при скачке напряжения не исключены возгорания. Все прекрасно слышали о самовозгораниях зарядных устройств. С другими электроприборами такое случается реже, но не исключено.

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