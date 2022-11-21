Реальные отзывы: удобна ли механическая овощерезка

Овощерезка – приспособление, призванное ускорить и упростить процесс готовки. На рынке представлено множество приборов такого типа, выбор зависит лишь от того, какой результат вам необходим в итоге. Овощерезки, в первую очередь, делятся на механические и электрические (работающие от батареек или от сети). В этом материале мы рассмотрим плюсы и минусы механической овощерезки. Также «Рамблер» собрал отзывы тех, кто уже приобрел это кухонное приспособление.

Механические овощерезки бывают похожими на обычную терку – слайсер, на терку с V-образным ножом или диском, цилиндрическими или сетчатыми.

Первые три варианта являются самыми бюджетными и довольно удобными, простыми в применении. Однако в них также присутствуют и минусы – они не самые безопасные для рук, так как лезвия и ножи открыты, а не все приборы имеют в комплекте специальный держатель, который исключает контакт пальцев с рабочей поверхностью терки. К тому же, несмотря на удобство использования, работа будет довольно долгой, ведь одно движение руки позволяет сделать лишь один или несколько кусочков продукта.

Терка с дисками отличается от первых двух вариантов тем, что имеет в комплекте сменные диски с лезвиями, что позволяет овощ или фрукт либо натереть, либо слайсировать, либо нарезать соломкой – как вам угодно.

Цилиндрическая овощерезка в первую очередь хороша тем, что вам не придется соприкасаться с ножами. Вы помещаете овощ или фрукт в специальное отверстие, проталкиваете внутрь и по принципу мясорубки крутите ручку. Недостаток подобного прибора в том, что он способен лишь натирать овощи. Да и после появления подобных электрических приспособлений, механические стали не слишком востребованы.

Сетчатая овощерезка, пожалуй, самая распространенная – множество насадок позволяет добиться почти любого желаемого результата в нарезке овощей и фруктов. Ножи устанавливаются на контейнер, на них кладется овощ, а сверху надавливается с помощью крышки. Таким образом, проходя сквозь насадку, продукт разрезается на множество ровных кусочков. С таким прибором вы существенно сократите время приготовления заготовок для салатов, первых и вторых блюд.

Реальные отзывы

Подводя итог, могу сказать, что без овощерезки мой кухонный быт не стал бы тяжелее, скорее наоборот. И вот прямо чувствую, что если первой овошерезкой я пользуюсь ежедневно, то эту со временем постараюсь кому-нибудь подарить. Гаджет добротный, надёжный, но малополезный. Рекомендовать овошерезку буду, а Вы, познакомившись с моим опытом, решите нужна она Вам или нет.

Нарезаю в основном продукты на оливье и винегрет. Огурцы маринованные не режет - только давит. Лук тоже не режет. Если бы были качественней ножи, то думаю такого рода нажатие конструкция выдержала бы. Рекомендовать не буду – туповата, один нож не использую и лучше брать версию с проталкивателем. Так как не сломана – буду использовать и дальше, но без удовольствия.

Лук нарезаем на самой мелкой ячеистой насадке. Получилось идеально, правда, давить надо с большим усилием. Дальше меняем насадку на более крупную и нарезаем колбаску. Продавливается мгновенно быстро. Теперь яйца. Также продавливаются без усилий. Я довольна! Теперь картошка и огурец. Картошку нужно сначала разрезать на 2 половинки, чтобы она хорошо разрезалась овощерезкой. А, вот огурчик прорезался быстро, легко, и можно сказать, без особых усилий. Вот и все – окрошка готова! На все про все ушло 20 минут, включая фотосъемки. От овощерезки я в восторге! Поначалу боялась давить, теперь же поняла, что все достаточно прочно. Вареные овощи, яйца, яблоки, груши режутся очень легко. Сложнее всего оказалось резать лук и более жесткие овощи. Но и того, что испробовала, мне оказалось достаточно!