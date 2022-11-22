Реальные отзывы: помогает ли проснуться световой будильник

Одна из основных проблем большинства людей – отсутствие здорового и полноценного сна. Мы все вечно куда-то спешим и при этом страдаем от недостатка энергии. Многие, поняв, на сколько важен правильный сон, обзавелись даже специальными гаджетами для отслеживания сна, благо их рынок стремительно растет. Однако не все мы задумываемся о том, как на самом деле важно не только вовремя уснуть, но и правильно проснуться. Именно для этого и были изобретены световые будильники. «Рамблер» разобрался, как они работают, чем хороши и нравятся ли тем, кто приобрел их.

Фото: Соцсети Соцсети

Основное преимущество светового будильника в том, что он способен сымитировать в вашей комнате почти настоящий рассвет. За 15 или 60 минут до пробуждения в будильнике включается лампа, которая постепенно становится все ярче, достигая в итоге уровня света, соответствующего рассвету. Это сделано не просто так. Дело в том, что организм каждого человека подчинен так называемым циркадным ритмам, отвечающим за сонливость и бодрость. Вы же обращали внимание, что летом проснуться гораздо проще, чем при зимней темноте? Так и будильник пытается обмануть наш мозг, освещая комнату и запуская тем самым от органов зрения сигнал мозгу – солнце встает. В этот момент происходит сокращение выработки мелатонина (гормона, связанного со сном и темнотой), и рост выработки кортизола. Помимо этого начинает повышаться и температура тела, которая ночью у здорового человека немного снижается.

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Помимо светового эффекта, будильник, конечно, издает и звуковой, так что проспать бояться не стоит. Свет в данном случае нужен не для того, чтобы разбудить вас, а для того, чтобы обеспечить организму более плавное и правильное пробуждение.

Ученые проводили научные эксперименты, которые показали, что эффект от такого устройства действительно есть. Те участники исследования, которые просыпались с будильником, имитирующим рассвет за 30 минут до пробуждения, чувствовали себя более бодро, а их умственные способности показывали более высокие результаты. Также ученым удалось заключить, что утренний подъем с подобным устройством сокращает стрессовые нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Однако стоит учитывать, что тем, кто спит меньше 7-8 часов в день и ведет неправильный образ жизни, даже такой современный и продуманный гаджет не сможет обеспечить здоровое пробуждение.

Реальные отзывы

Довольна покупкой! Симпатичная игрушка, пользуюсь несколько месяцев и пока не надоел. Использую вечером как светильник. Радио нормально ловит. Кстати, отличная идея для подарка

Был опробован в действии сразу после покупки - даже несмотря на рассвет в 4 утра, при плотных закрытых шторах пробуждение далось гораздо проще, чем обычно. Идея с воздействием света на легкость пробуждения оказалась реальностью. Крайне мягкое и теплое свечение с удобной шкалой интенсивности. В качестве звука для будильника можно использовать радио и заводские мелодии. Было бы интересно увидеть подсветки других цветов, хотя бы холодный белый.

Купила сей девайс три года назад. Работает до сих пор без нареканий. Но лично для меня не выполняет своей основной заявленной функции лёгкого пробуждения. Летом нарастающая подсветка утром не актуальна, так как и так светло. А зимой она только бесит (лично меня), так как светит прямо в глаз и не даёт поспать лишние 10 мин. У меня никогда не было ощущения восхода солнца, как красиво написано здесь, так, ... светящий ночник. И эти звуки! За три года я их ненавижу, особенно кукушку.