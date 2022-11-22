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1 час назад

Признаки того, что ваш унитаз пора менять

Мария Каткова

По статистике, срок службы унитаза составляет от 10 до 50 лет. Однако при должном уходе он может служить и больше. Тем не менее, многие люди уверены, что унитаз может служить вечно и менять его не надо. На самом деле, это не так. Существует несколько признаков того, что вашему “белому другу” пора на покой. О них — в материале “Рамблера”.

Признаки того, что ваш унитаз пора менять
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Трещины и повреждения

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Это кажется очевидным, но все же стоит упомянуть. Если в вашем унитазе есть трещины или другие повреждения ,то он подлежит замене. Небольшие вмятины можно устранить с помощью небольшого ремонта, и вы надолго забудете о проблеме. Однако более серьезные повреждения могут привести к двум опасным вещам. Первое — протечка унитаза. В таком случае из него выльется вся вода и наверняка затопит соседей снизу. Второе — поломка. Унитаз может треснуть под весом человека, если у него есть повреждения. В таком случае очень вероятным может быть риск травмы.

Постоянные поломки

Если вам приходится постоянно чинить унитаз, то стоит задуматься о его замене. Например, если часто не работает слив, засоряется труба или есть другие проблемы с выполнением его основных функций. В таком случае унитаз подлежит замене. Наиболее пристальное внимание нужно обратить на те туалеты, срок службы которых перешагнул нижний порог в 10 лет. Если он эксплуатируется на протяжении долгого времени, возможно, эти поломки придется чинить постоянно, а промежутки времени между ремонтными работами будут небольшими.

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Неустойчивость

Если унитаз качается и в целом стал неустойчивым, сначала стоит проверить болты, с помощью которых он крепится к полу. Если они немного расшатались, достаточно просто их подкрутить, это нормальное явление, которое появляется со временем эксплуатации. Однако не стоит закручивать их слишком сильно, иначе фарфор может треснуть.

Однако бывает и такое, что процедура не помогает. Тогда нужно снять унитаз и проверить, нет ли под ним протеканий. Дело в том, что вода может протекать из старых унитазов, поэтому на полу образовывается плесень, могут появляться разрушения. В таком случае нужно не только менять туалет, но и делать ремонт по выравниванию пола.

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