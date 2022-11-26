5 вещей, которые дешевят вашу кухню

Кухня — пространство, которое требует особого внимания, если вы хотите произвести впечатление на гостей. Некоторые вещи, которые есть на большинстве кухонь в России, очень дешевят их внешний вид. Какие предметы лучше заменить, если вы хотите готовить в эстетичном и современном интерьере, рассказываем в материале «Рамблера».

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Пластмассовые доски с рисунками

Пластмассовые доски с рисунками, цветными окантовками — это безвкусица, по мнению дизайнеров интерьеров. Как правило, они очень дешевые и быстро выцветают. Кроме того, на таких досках появляются некрасивые царапины от ножа, пятна. Это дешевит вашу кухню, а еще там активно размножаются бактерии.

Яркие губки для мытья посуды

Если вы хотите, чтобы ваша кухня выглядела дороже, замените свои губки для мытья посуды. В большинстве российских магазинов продаются цветные губки, которые выделяются на фоне всего интерьера, а еще быстро выходят из строя и начинают выглядеть неопрятно. Отдайте предпочтение более нейтральным цветам: серому, бежевому, черному.

Неубранные провода

Торчащие ото всюду удлинители, провода создают ощущение неразберихи и хаоса на кухне. Если вы не продумали это во время ремонта и теперь не знаете, что с этим делать, попробуйте спрятать их в кабель-каналах или используйте удлинители настольного монтажа.

Магниты

Магниты есть у всех, но не всегда они вписываются в интерьер кухни. Если весь ваш холодильник усыпан нелепыми вещами, снимите их все или хотя бы часть, так помещение будет выглядеть свежее и «чище». Либо можно купить специальную магнитную доску и развесить свои магниты там.

Средства для мытья посуды на раковине